圖為發文痛罵蘇啟誠黨國餘孽的楊蕙如網軍「idcc」蔡福明 (圖／黃捷攝)

台灣選舉維基百科上的資訊，直指游姓男大生為害死蘇啟誠元兇，卻隻字未提idcc與楊蕙如 (圖／翻攝自台灣選舉維基百科)

2018關西機場事件爆發後，引起後續一連串假消息攻防戰，大阪辦事處處長蘇啟誠成為網軍攻擊目標，事後在家輕生，震撼台日兩地。但前往台灣選舉維基百科一查發現，在蘇啟誠欄目中，直指游姓男大生就是害死蘇啟誠的罪魁禍首，卻通篇未提「卡神」楊蕙如與「idcc」蔡福明，也讓人疑惑選舉百科究竟是誰改寫的。

台灣選舉維基百科的蘇啟誠欄目中，寫著蘇啟誠輕生原因為「游姓男大生造謠關西機場沒水沒電，又稱讚大陸派15輛大車才讓他脫困，又假稱打電話到大阪辦事處卻得到冷處理」，接著表示媒體未查證就報導，政府更因此處分相關人員。直指游姓男大生危害死蘇啟誠元兇，卻隻字未提到「idcc」以及楊蕙如網軍行為。

2018年燕子颱風襲擊日本，造成關西機場淹大水一度關閉，先是游姓男大生女友借帳號在PTT日旅版發文指「大陸派車進機場接送」以及「大阪辦事處態度不佳」 ，隨後卡神旗下網軍「idcc」疑似為了幫助謝長廷轉移砲火，在八卦版PO文猛攻大阪辦事處，辱罵「黨國餘孽」、「垃圾」、「爛到有剩」、「老油條」等惡毒言語，其他帳號則肉搜並公布游姓男大生全名與個資，再動用網軍帳號將文章「推爆」。

本以為天衣無縫的楊蕙如網軍，卻因一篇台北市長柯文哲領養小黑狗新聞沉不住氣，出動網軍狂噓痛罵，遭八卦版鄉民揪出楊蕙如本尊帳號「slow」與「idcc」有過短時間共同IP紀錄，整起網軍事件因此爆發，楊本尊帳號「slow」也在去年8月2日遭PTT站方列入黑名單，並陸續砍除與其相關的3000多個異常網軍帳號。

楊蕙如網軍「侮辱公署案」今天(27日)第二次開庭，此次楊本人與蔡福明都有出庭，然而蔡福明面對法官問題時，一直不敢先行說話，都是等楊蕙如發言後，才接在後面附和楊蕙如所言。

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