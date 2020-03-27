因應新冠肺炎疫情，台南市首批1300份防疫包已全數發放，但隨著檢疫人數增加，市府也持續媒合中華民國佛教慈濟慈善事業基金會再捐贈3000份安心祝福包，並提供300個防疫物資包給警察局外事科，發放給外籍居家檢疫者，讓每位檢疫者能拿到防疫物資包，配合防疫政策待在家中不外出。

不過，台南市議會議長郭信良認為，依據衛福部統計，截至3月25日台南市居家檢疫的人數已達5227人，居家隔離的人數也有132人，儘管市府媒合慈善單位捐贈防疫包是好事，但因僧多粥少，以目前防疫包的數量恐怕不夠發放，請市府再加把勁。

市府社會局指出，今年 2月底市府媒合慈濟基金會捐贈1300份安心祝福包，內有五穀粉、靜思穀糧、香積飯、保健品、靜思語小本單冊、安心祝福卡等物；隨著防疫物資較為充裕後，陸續增加口罩、漂白水、體溫計等基本防疫用品及中華電信影音關懷包可提供 3000組14天免費KKBox、Hami書城、Hami Video影劇館序號，也讓台南市民既有MOD用戶免費觀看加值電影、戲劇、卡通1個月，公私協力共同投入資源為居家隔離及檢疫者加油打氣。

近期因應疫情變化，居家隔離及檢疫者增加，社會局再次連結慈濟捐贈3000份安心祝福包，善心物資已於本周陸續送達，市府持續動員進行防疫物資包的整備，提供各區公所配合發放。

另外，考量部分受居家檢疫的民眾是獨居、無其他親屬支援或弱勢，社會局也主動連結統一企業社會福利慈善事業基金會及其他民間慈善單位提供關懷物資包，包含肉燥泡麵、家常麵條、麥香奶茶、科學麵及罐頭等物資，提供居家隔離或檢疫的弱勢民眾做為短暫的膳食援助。

(中時 )