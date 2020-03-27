漢來飯店住宿率剩2成，近來響應防疫，推出讓家人安全外宿，返國者好好在家防疫。（柯宗緯攝）

高雄福容飯店推出「住辦合一」專案至6月30日，提供商務客辦公。（福容提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄翰品酒店推出「把安全留給家人」防疫住房專案至6月底。（翰品酒店提供／柯宗緯高雄傳真）

艾卡設計旅店因租約到期將結束營業，即起住房下殺3折起。（艾卡旅店提供／柯宗緯高雄傳真）

所謂山不轉路轉，高市旅宿業因疫情大動盪，住房率不見起色，有業者乾脆推居家檢疫者家人優惠住房專案，高雄翰品酒店電話詢問度高，還提供餐飲外送到給居家檢疫者。漢來飯店也推出「家外之家長住專案」，已有居家檢疫者家人入住。

高雄翰品酒店指出，目前住房率為2、3成，清明節預估3至4成，近來推出「把安全留給家人」防疫住房專案至6月底，讓需要和居家檢疫同住的健康家人，以優惠價格入住旅館，須連續入住7天以上，每晚1530元贈早餐。另推不限金額為居家檢疫者送餐服務。

漢來飯店表示，近來住房率約2成，雖然下周是連假，但近來是防疫關鍵期，目前受到連假紅利而提升；目前推出持家人的「居家檢疫通知書」影本證明，且至少需連住10晚，不分平假日一晚2310元。

高雄福容大飯店推「住辦合一」專案至6月30日，提供商務客辦公，目前詢問度很高，依照商務公司需求簽訂合約，屆時也會開固定樓層，包月每天1366元、連住14天則是1500元。福華飯店也推遠端辦公室客房專案，租用5日以上，每日1388元。

另外，開業9年的艾卡設計旅店，近日宣布4月15日結束營業，是否因疫情影響所致？業者澄清是「租約到期」，即起推住房打3折，每晚每人最低只要480元起，並舉辦出清特賣會。

(中時 )