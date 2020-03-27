新冠肺炎殃及全球，美國為疫情最嚴重的國家，目前累計確診人數已飆破8.5萬起，死亡人數為1,296人，儘管政府已下令鎖國封城，但確診人數還是不斷飆升。日前在美國喬治亞州有名醫療人員染疫在家隔離，不料卻慘死在家中，被發現時已病逝多時，年僅5歲的兒子還傻傻伴在屍體旁邊，令人相當鼻酸。

根據《每日郵報》報導，42歲的威爾克絲（Dedra Wilkes）為皮埃蒙特紐南醫院（Piedmont Newnan Hospital）乳房放射師，近日她因確診新冠肺炎，被要求待在家中進行隔離，不過上週警方前往探視時，發現威爾克絲已不幸身亡，且死亡還超過16小時之久，5歲的兒子是否染疫有待進一步檢驗。

威爾克絲的遺體隨後被送往醫學中心檢驗，報告顯示為新冠肺炎陽性反應，不過據了解，威爾克絲生前不曾與確診患者接觸，也未待在相關醫療部門。皮埃蒙特紐南醫院發言人表示，聽到這個消息讓人感到相當遺憾，目前已通知曾接觸過威爾克絲的人員進行篩檢、隔離。

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(中時電子報)