各地納骨塔公墓紛紛貼出公告，要求民眾禁止進入納骨塔，進入辦公室則要配合相關防疫措施。（吳建輝攝）

員林市公所民政課長白滄行認為，這次因為疫情關係，讓民眾體驗認識線上追思系統，他相信將來勢必會變成一個趨勢。。（翻攝員林市公所納骨塔便民服務網／吳建輝彰化傳真）

有民眾認為，現在一般年輕朋友慎終追遠的觀念，可能比較淡薄，現在是因為防疫在推行線上祭祖，但將來可能就因為趨勢在推動，也算是是一個改變的契機。（翻攝內政部全國殯葬資訊入口網／吳建輝彰化傳真）

新冠肺炎疫情持續蔓延，清明節將近彰化縣政府宣布縣內26鄉鎮市，全面禁止民眾進入納骨塔，僅開放塔外露天廣場祭拜，鼓勵民眾在家線上追思，但民眾普遍對線上祭祖存有疑慮，慎終追遠觀念存在時代的隔閡也是問題之一，未來清明祭祖是否適應潮流，逐漸走向線上追思，將是相當重要的課題。

目前彰化縣民除了內政部線上追思網站可用，員林市也有架設線上追思網站，公所表示，「員林市公所納骨塔便民服務網」，開放線上追思後，陸續有民眾來電，或者到公所詢問相關使用方法，但民眾回到家中是否有線上追思，這個部分則無法追蹤。

員林市第二公園公墓管理員黃先生表示，今年受到疫情影響，跟往年提早祭祖的民眾相比，人數銳減近７成，那會選擇過來祭祖的民眾，通常都會配合縣府政策，在塔外祭拜，也有民眾向他詢問線上祭祖的問題，長輩通常因為不會使用電腦，因此還是選擇到這邊來祭祖。

56歲的黃先生表示，現在一般年輕朋友慎終追遠的觀念，可能比較淡薄，現在是因為防疫在推行線上祭祖，但將來可能就因為趨勢在推動，也算是一個改變的契機，26歲的陳小姐就說，可以不用採買祭祖牲禮，節省很多時間，現在線上祭祖是防疫，未來會是趨勢。

員林市公所民政課長白滄行說，現行的線上追思系統，是2009年所發布沿用，礙於系統老舊，僅提供追思故人等基礎功能，沒有所謂後端系統，來追蹤註冊人數或其他管理功能，現在也準備來使用進階版的追思系統，提供市民更優質的線上追思體驗。

白滄行說，年長者相對傳統，覺得還是要到現場祭祖，才能展現心意，另外還有因為線上祭祖，需要使用手機電腦等科技產品，年長者在使用上通常會遇到較多瓶頸，這也是影響接受度的原因之一，那這次因為疫情關係，讓民眾體驗認識線上追思系統，他也相信將來勢必會變成一個趨勢。

(中時 )