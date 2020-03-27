金門醫院即日起除加護病房和安寧病房外，全面禁止探病，每名住院病人的陪病者以1人為限，並採實名制登記辦法。縣府籲請鄉親改以電話或視訊方式表達關懷，一起做好防疫工作。

縣府指出，新冠肺炎疫情席捲全球，基於住院病患抵抗力較差，且更易引發群聚感染的考量，加上金門醫院為縣內唯一的醫院，為保全地區醫療體系及應變照護量能，依據〈傳染病防治法〉訂定「金門縣因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情醫院陪探病管理措施」，希望民眾共體時艱，遵守相關規定。

縣府說明，即日起除加護病房、安寧病房等具特殊探視需求之病房，需經主治醫師醫療專業同意外，其餘全面禁止探病。另醫院應落實陪病人員的管制與健康監測，每名住院病人陪病者以1人為限並採實名登記制，包括登記姓名、電話、住址等。陪病人員進入醫院應提供健保卡或身分證，配合醫院查核；進出醫院，亦需依醫院規定之出入口及動線進出，嚴格管制醫院進出人員，避免出現防疫漏洞。

縣府提醒，民眾非必要應避免前往醫院，降低感染風險，平日也應落實勤洗手，並做好咳嗽禮節。有關防疫資訊和疑問，可撥打防疫專線1922、金門縣衛生局防疫專線330751或330697轉疾病管制科洽詢。

(中時 )