新北市議會今年2月收到一封匿名恐嚇信，信中揚言要用炸彈炸死政治人物、民意代表，還說他會將氰酸鉀注入各賣場飲料等，警方注意到這封信與去年8月一起連續恐嚇總統府信件內容相似；新北地檢署檢察官李冠輝帶隊偵辦，認為一名住在高雄的謝姓男子嫌疑重大，26日前往其住處搜索，並拘提到案。

新北地檢署指出，日前警方專案小組對恐嚇議會信件內容分析時，發現其內容與去年恐嚇總統府手法極為相似，報請新北地檢署檢察官偵辦；檢察官李冠輝指揮刑事警察局、新北市警察局刑事大隊、海山分局、高雄市警察局岡山分局等單位偵辦此案。

李冠輝分析犯罪模式、郵寄軌跡後擴大清查相關人員，認為這名謝姓男子涉嫌重大，在26日將其拘提到案，並在其住處查獲扣筆記型電腦1台、手機4支、隨身碟12個、郵票、信封袋、筆記本、影印文章1批、膠帶、相關人名片等物。

新北地檢署27日下午訊問謝男後，認其涉恐嚇罪嫌重大，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

(中時 )