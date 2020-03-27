在美國國會通過2兆美元抗疫紓困法案後，美股周四暴漲逾1300點，但接下來投資人開始冷靜看待紓困案的真正效用之際，美期指開盤時曾小漲一波之後，就一路盤跌。到台北時間下午5:20左右道瓊期指已跌367.5點或-.64%。標普 500跌42.75點或1.64%。那指跌132.00點或1.68%。
歐洲也股市開低，因為投資者也在觀察決策者應對新冠肺炎的措施。泛歐斯托克600指數在早盤交易中下跌2.5％，旅行和休閒類股下跌4％，帶領跌勢，原因是所有板塊和主要交易所均下跌。英國富時100也下跌3.75%。
根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙編的數據，歐盟領導人在周四未能就如何支撐受冠狀病毒打擊的經濟達成共識。該冠狀病毒目前已感染了全球533,000多人。
歐盟決策者們允許他們自己再花兩週時間來製定細節，但義大利，西班牙和法國的死亡人數持續上升。
歐洲中央銀行（ECB）取消了對可從任何一個歐元區國家購買的債券數量的上限，這有可能為無限製印鈔鋪平道路，以減輕對歐盟的經濟損害。
(中時電子報)
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