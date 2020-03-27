新冠肺炎肆虐持續數月，多數演藝活動等工作取消或延期，去年底休長假至今的張惠妹，今年的工作計劃全部暫緩，連去年底提到的新專輯，進度同樣毫無下落，她的經紀人陳鎮川今表示：「妹的工作確實有受到影響，目前完全靜下來，新專輯連開案都還沒。」陳鎮川近來為高級名車代言，他謙稱自己半開玩笑跟朋友說上半年演唱會都取消了，「就找點好玩的事做做」，廣告近日曝光，阿妹卻還沒看過，陳鎮川笑回：「我哪好意思跟她討論，會害羞啦。」

陳鎮川是知名填詞人、製作人、舞台導演，製作無數大型活動及頒獎典禮，其中包括海內外2、3000場演唱會，並且擔任經紀人，成功打造張惠妹、羅志祥、林憶蓮及艾怡良等天王天后，近年不少廠商邀約代言都被他婉拒，年初車商邀合作，好不容易才讓他點頭，陳鎮川說：「主要是產品的廣告文案比較回歸個人 ，沒那麼像在賣東西的感覺，不然我會覺得很糗。」

他擔任《連環泡》編劇時買了人生第一部車，「主要是因為住北投交通不方便，那時侯買車貸款貸了不少，第一部車沒選擇二手車，主要是我本身有一點潔癖」，他喜歡在車上聽音樂、大聲唱歌抒發負面情緒， 「而且我不喜歡開快車，我開車很慢，喜歡看沿途景色、路邊人事物」。他住家離公司近、經常為了工作到處飛，很少時間開車的他，把車子視為房子、甚至避難所，「因為我的工作跟音樂有關，要聽得非常仔細，我不知道為什麼必須在車子裡聽音樂才聽得進去，這個習慣直到現在還是這樣」。

陳鎮川近日受邀代言名車。（翻攝陳鎮川IG）

陳鎮川近日受邀代言名車。（翻攝陳鎮川IG）

阿妹新專輯至今還沒開案。（資料照／華視提供）

(中時 )