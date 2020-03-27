苗栗縣長徐耀昌27日上午主持南庄十三街休息站數位平台啟用，向遊客介紹十三間老街美食。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府與十三間老街老麵包店合作設數位平台，提供遊客旅遊資訊。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府針對十三間老街重新規畫，並與知名麵包老店合作設立休息數位平台，27日上午舉行啟用，由苗栗縣長徐耀昌主持，希望透過十三街老街長「十三喵」來提升南庄老街數位新里程。

苗栗縣政府自2018年開始，與南庄鄉公所、地方發展協會共同推動「十三創意街區漫慢遊計畫」，共同營造南庄十三間創意街區，為了提升老街的整體服務品質與數位氛圍，與當地老麵包店合作，導入功能齊全的智慧互動裝置。

27日上午舉行啟用活動，縣長徐耀昌致詞時表示，為了發展南庄在地產業，縣府團隊及公所積極爭取，於2018年成功向經濟部中小企業處申請前瞻計畫補助3,060萬元經費，辦理「十三創意街區漫慢遊計畫」。

其中產業輔導部分，已陸續打造10家南庄慢城示範店、6家美學空間改造、10家老店創新設計等，並針對有意進駐創意街區的店家進行個別輔導，27日正式啟用「十三間智慧QK站」，將於南庄十三間老街及南江老街，分別設置1台智慧互動裝置，融入數位介紹當地文化背景、商品特色、生態環境等資訊。

在這個數位平台中，特別推出十三間老街街長「十三喵」，由「十三喵」帶領使用者，透過智慧互動裝置，快速熟悉南庄在地旅遊資訊，包含特色店家、推薦旅遊動線、人氣景點、 優惠促銷活動等，藉此強化推廣南庄十三間老街。

至於工程修繕部分，經過縣府與規劃團隊的努力，終於在3月25日完成招 標，預計4月中旬開工並在10月完工，當中包括廣場環境營造、南庄市場微型 整修、店家立面及工作坊改善等。總計本計畫將促進當地營業額增加 2,000 萬 元、吸引民間投資 1,000 萬元、增加國外旅客 500 人次的效益。

南庄13間老街智慧Qk 站正式啟用。（巫靜婷攝）

(中時 )