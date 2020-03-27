大漢溪堤外便道「鐵路橋至樹林柑園大橋段」最快2023年10月底可完工通車。(吳亮賢攝)

新北市大漢溪堤外便道串聯三重、新莊、鶯歌、樹林等行政區，其中全長約7.4公里的「鐵路橋至樹林柑園大橋段」，去年10月舉行開工典禮，今下午立委蘇巧慧邀集相關單位會勘進度，左岸堤防基礎加固工程將於2年內完工，後續交由新北市府施作堤外便道，最快2023年10月底可完工通車。

鐵路橋至樹林柑園大橋段堤外便道，因涉及行經鹿角溪人工濕地，並涉及大漢溪治理工程及防洪等問題，延宕多年仍未動工，去年行政院終拍板定案，由中央前瞻計畫全額負擔8.4億元經費，水利署負責改善灘地寬度不足及路基穩定性，並由新北市府進行道路設計。

今日會勘中，行政院政務委員吳澤成、水利署長賴建信、新北市副市長陳純敬皆到場關心，吳澤成表示，過去因右岸設施，導致左岸有沖刷侵蝕的情況，若遇暴雨恐造成塌陷，趁此機會完成基礎加固，並在上方完成便道工程，提升周圍居民安全及交通便利信。

賴建信指出，基礎加固工程採跳島式施工，使工期縮短為2年，預計在2021年完工，之後交由新北市政府進行交通道路建設，此外，過去該地因部分右岸河道淤積，造成水流直衝樹林跟新莊端，現在將堤防加固基礎深度14公尺，除確保安全，也可增加內水排除。

陳純敬表示，左岸堤外便道原先斷掉，不但交通壅擠，對用路人也相當危險，未來堤防加固完成後，市府將接續在上方鋪設路面，相關設計已開始，預計6月可完成。

蘇巧慧表示，每日往返選區與立法院間，行經該地常常塞車，更有安全疑慮，鄉親渴望便捷道路許久，基礎加固工程如期進行中，完成後交由市府施作便道，預計2023年10月底前可完工通車。

(中時 )