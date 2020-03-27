黃曉明整天和尹正混一起佘詩曼吃醋。（愛奇藝台灣站）

《鬢邊不是海棠紅》佘詩曼被黃曉明虧胖了點。（愛奇藝台灣站提供）

黃曉明、尹正、佘詩曼領銜主演、于正總監製的陸劇《鬢邊不是海棠紅》，開播迄今好評如潮，黃曉明、尹正被網友冠上多項稱號，黃曉明因演技和戲名被稱作：「鳳兒、洗潔精演技」，他聽聞後問于正「洗潔精是稱讚嗎」，遭于正虧：「拿出一瓶洗潔精噴一噴，幫你去油了。」原來是開播前眾多評價皆擔心黃曉明演技油膩，此回精湛演出擺脫過去形象成功扳回一城。

黃曉明飾演的程鳳台紳士聰明見識多，在外是聰明的商人、在家對老婆二奶奶有愛的呵護、對商細蕊是關懷扶持，揣摩情感飽滿，坦言：「程鳳台相當完美，對表演的挑戰很大，自己也加入了好玩趣味的戲，像是潔癖、與二奶奶吵架等都是。」

黃曉明透露在片場看見京劇老師們唱戲會想模仿，自爆羨慕尹正想演商細蕊的角色，曾和導演惠楷棟及于正提過加戲，導演以太麻煩拒絕，于正則笑答：「你太陽剛，上妝不是這種效果。」黃曉明氣餒回：「是嫌我太老？」

黃曉明與佘詩曼飾演夫妻，劇中佘詩曼特別戴上耳環撒嬌問他是否有發現自己哪裡不一樣，他卻什麼都沒發現，還虧她「胖了點」，氣得她喊：「不想伺候了！」戲外被問是否會發現戴耳環這種小細節，黃曉明笑答：「這靈魂的拷問，我其實分不太清楚，但都挺好看。」遭眾人笑「懂結論，稱讚就對了」！

(中時 )