香港衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今表示，香港新增65宗確診個案，新確診者包括27男38女，年齡介乎12至71歲。其中，41宗有出國旅遊紀錄，另外24宗無外遊。新確診者中，包括14名學生、一名護士，另有多宗例及酒吧及樂隊。

星島網報導，新增的確診個案中，24宗無出國旅遊。當中，10宗涉及酒吧及樂隊，另有9名曾到酒吧的顧客確診，並與尖沙咀All Night Long有關。另外，1人為東華三院黃竹坑職業治療中心的23歲女護士(第512宗)。另有2人為早前確診個案的密切接觸者。

張竹君指出，第504、515宗個案患者去過蘭桂坊Insomnia酒吧。第450宗是觀塘酒吧Bar Pacific的啤酒推銷員，潛伏期去過All Night Long消費，並非工作。第513宗是樂手。另外，有去過酒吧的確診者的同事或家人，亦有確診。至今酒吧樂隊職員和表演者共27人確診。

張竹君說，酒吧群組源頭仍未確定，料有人傳人的情況出現，而感染者有去多家酒吧，首要追蹤所有酒吧群組的密切接觸者，因為有部分確診者家人有些有病徵。

張竹君表示，因找不到源頭的個案不多，認為社區傳播有發生，但仍未到社區爆發，呼籲市民保持適當的社交距離。

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(中時 )