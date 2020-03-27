冰清玉潔四姊妹。(取自申冰微博)

大老婆怒揭申冰小三對話。(取自微博)

大陸四胞胎女團「豌豆嘟嘟」的大姊申冰，近日參加大陸人氣選秀節目《青春有你2》，憑著高顏值與爭議言行受到關注，之後更被網友實名爆料小三黑歷史，曝光與申冰對話截圖，大罵申冰逼她離婚、毀她家庭，這才得知原來這名網路正是受害大老婆，與負心丈夫已協議離婚。

大陸網友Masskiiiii上演妻子的復仇，曝光與申冰對話截圖，照片中清晰可見申冰在去年9月15號故意用男友手機向正宮嗆聲「妳自己沒本事」、「那也是自己的事沒有管好妳老公」。

正宮更透露還有更多不堪入目的影片，但她不想曝光，一看到就噁心，直言事發至今，她不需任何賠償，要的只是申冰一個誠懇道歉，為自己所做所為承擔後果。

隨著申冰小三風波越演越烈，男主角也終於出來面對了！他在微博PO文坦承隱瞞了已婚身分，在去年9月初與申冰交往，並向申冰道歉，更證實了申冰逼正宮離婚一事，「之後在與申冰的交往過程中被妻子@masskiiiii 發現，但是我們仍繼續保持交往關係。後續因為申冰多次用我私人手機與妻子通話、發微信，導致家庭關係緊張。我卻選擇相信申冰，而辜負了妻子的信任。妻子多次反映申冰有在言語中辱駡和威脅她離婚，我並沒有及時制止，這件事對masskiiiii 照成了不可逆的傷害。」透露目前與妻子已和平協議離婚。

只是時到今日，申冰仍沒有一句道歉，只透過經紀公司宣布退出《青春有你2》節目，遭網友痛罵完全沒有一絲悔意，星路全毀！

(中時電子報)