歐洲職業足賽因為新冠疫情幾乎全面停擺，不少球隊也盼球員暫時降薪共體時艱。不過瑞士俱樂部錫永在協商後，因為部分球員拒絕減薪，竟一口氣砍掉9名一線隊球員，讓瑞士足球員工會（SAFP）痛批「粗暴」。

「如果發生危機，老闆更應該照顧你的員工，」SAFP主席瓦洛尼（Lucien Valloni）表示無法接受錫永的處置，「你不能拿槍指著他們的頭，跟他們說24小時內決定是否接受減薪，如果他們不願意，這其實是他們的權利，結果就是開除，這真的太粗暴了！」

就像各國頂級聯賽一樣，瑞士超級聯賽目前也是停賽狀態，各隊都蒙受鉅額損失。瓦洛尼認為，現在考慮減薪還太早，俱樂部應該更大方向的尋求解決方案，錫永直接砍人是很不好的示範，也無助於團結。

錫永老闆康斯坦丁（Christian Constantin）則直言，「我跟球員說，他們所減少的薪水，可以養2、3個每天努力救人的護士。當所有人都在努力的時候，我沒有必要留下那些不願意努力的球員。」

其實康斯坦丁本來就頗有爭議，從2003年入主錫永迄今，聘用過的教練人數多達40人。2018年他還曾經因為掌摑電視名嘴而被停權14個月，後來處分減至9個月。錫永在2011年曾因排不合格球員上場，被踢出歐霸聯賽，2018年則因為拖欠別隊轉會費，被歐洲足賽禁賽1年。

瓦洛尼說，即使是這麼有爭議的康斯坦丁與錫永隊，直接開除球員這事也做得太過了，他強調即使沒有比賽，球員並不是沒事幹，「他們仍有個人訓練課程，即使待在家裡，他們還是在工作，為什麼他們不該領薪水？」

(中時 )