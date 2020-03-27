營建署針對外界質疑各直轄市、縣市國土計畫草案未於住宅部門計畫規畫社會住宅面積及戶數，今天發出新聞稿表示，目前正密集召開國土計畫審議會專案小組會議，並請地方政府於國土計畫草案納入社會住宅興辦。

國土計畫法近期因修正案送立法院審議備受關注。其中外界質疑社宅推動未納入地方國土計畫法草案中。營建署表示，為落實國家重大住宅政策，達成8年12萬戶直接興建社會住宅目標，內政部在審議直轄市國土計畫草案時，考量住宅供需及照顧青年及弱勢住宅需求，於人口密度較高地區，將社會住宅計畫推動值納入各直轄市、縣（市）住宅部門計畫中，其中新北市4萬戶、桃園市1萬2444戶、台中市1萬1396戶、台南市4000戶、高雄市6000戶。

營建署並說，目前社會住宅推動進度已達83 ％， 第一階段4萬戶的目標預計可於今年底如期達標，為提前規劃第二階段推動，中央已盤點儲備565處共330公頃適合興建社會住宅的基地，可興建戶數超過第二階段8萬戶的目標值，中央將結合國家住宅及都市更新中心以及國營事業積極參與興辦社會住宅，國家住都中心今年將優先啟動雙北市11處社會住宅興辦，並於3月19日召開首批11處社會住宅基地勞務採購案說明會，未來推動進度將持續穩健成長。

(中時 )