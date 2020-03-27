因應4月2至5日清明連續假期，苗栗警察分局加強交通疏導，針對轄內三義、銅鑼地區風景遊憩區、觀光景點等，容易壅塞道路加強交通疏導規畫。

三義地區易壅塞路段管制措施如下：

三義木雕博物館：

1、台13線北上左轉進入130線易壅塞，建請直行至下一路口(八股路)左轉往木雕博物館，八股路仍維持雙向通行。

2、台13線南下維持現狀(可右轉130線往木雕博物館)。

勝興車站及龍騰斷橋：

1、三義鄉台13線北上經苗51線往勝興車站車輛，通行至苗49線與苗56線口(南管制哨)，並循原路或深水農路經130線離開。

2、三義鄉台13線南下經苗49線或苗49-1線往勝興車站車輛，通行至苗49線與苗49-1線口(北管制哨)，可循原路折返避開車流。

銅鑼地區易壅塞路段管制措施如下：

1、因應國道1號銅鑼交流道東延段通車，往返大湖及泰安鄉地區旅客均使用該交流道，尖峰時段是下午2時至6時，目前該路口號誌每逢例假日於上述時段改為「輪放3時相」管制，同步開放左轉彎、直行及右轉彎方向車輛通行，避免左彎車輛影響主流車流。

2、台72線往苗栗方向為長100公尺「左轉彎專用車道」，考量同向3車道車道寬度安全，已再延長50公尺，提升儲車空間。

(中時 )