中央流行疫情指揮中心 針對新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.03.27（中時電子報直播）

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（27）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增15名新冠肺炎確診案例，全數為境外移入；以美國、英國為主要活動國家，其中多為就學及工作。截至目前為止，國內共累計確診267例確診，2例死亡，30人解除隔離。

◎指揮中心特別請專家提供民眾居家檢疫14天生活指引，如何在家檢疫也能過得充實。並呼籲在居家檢疫／隔離期間，請民眾留在家中或住宿地點，隨時配戴口罩且不得外出，外出探病、奔喪也都禁止，違反者最高恐罰100萬元。

◎「口罩實名制2.0」第二波預購自25日開跑，至27日下午1點已有163.3萬人次訂購成功，並將於晚上8時結束預購。陳時中表示：「比上次的參與者多很多」仍鼓勵「盡量買，存貨夠」。盼系統改善後能夠讓口罩的涵蓋率再提升。

◎昨日（26）傳出有英國情侶向BBC抱怨在台居家檢疫環境太差，像住監獄。陳時中表示，英情侶上午已經發文澄清，BBC也將相關報導下架，相信公道自在人心。

◎民眾擔憂機組人員居家檢疫卻有特例，客機機組員居家檢疫5天、貨機機組員3天，就能回到工作崗位。指揮中心副指揮官陳宗彥補充，機組員有提出自我保護措施，降低自己風險，才能在居家檢疫3天、5天的狀況下，就能再次執勤，不過指揮中心也要求航空公司要給機組員喘息空間。

◎第3波台商包機第點選在上海？陳時中指出是以「各方面的方便性」為考量。對於部分返台民眾可能要遠距離移動，陳時中建議做好各項防護措施，如保持基本距離、處於通風良好環境、戴口罩等。

(中時電子報)