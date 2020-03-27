隆大營建董事長陳武聰表示，疫情總會過去，評估暑假過後疫情會趨緩。（柯宗緯攝）

隆大鳳凰每周吸引50組賞屋。（柯宗緯攝）

體恤醫護等第一線防疫人員辛苦，推案「隆大鳳凰」，每戶下訂就送20萬家電。（柯宗緯攝）

隆大鳳凰推出「打卡轉轉樂，仁武烤鴨大方送」活動。（柯宗緯攝）

新冠疫情衝擊百工百業，高雄房市不論是投資客或選擇自住的民眾都在觀望。隆大營建董事長陳武聰表示，以自家公司為例，從2月底迄今每周還有成交5至10戶，目前影響沒有很大，但後續有待觀察，體恤醫護等第一線防疫人員相當辛苦，決定最新推案「隆大鳳凰」，每戶下訂就送20萬家電，希望拋磚引玉，帶頭鼓勵更多建商加入。

陳武聰直說，自己相當樂觀，認為疫情總會過去，他在2月時內部開會就告知員工必須要有心理準備，接下來隨著疫情變化，恐怕會更加嚴峻，銷售率也下探，但他2月以來觀察下來，目前沒有受到太大影響，可見「扎實」的產品，民眾仍會埋單。

陳武聰推估，疫情恐怕得等到暑假過後，才有可能趨緩，最快9月過後，成交量才會擴大。在此之前，他特別體恤醫護、行政、警察等第一線防疫人員，對於疫情有相當貢獻，因此近日決定旗下位於仁武的「隆大鳳凰」別墅建案，交屋就送每戶20萬家電，希望能盡微薄之力。

龍登國際董事長戴嘉聖分析，「隆大鳳凰」鄰近仁大航太產業園區及中山大學醫學院預定地附近，產品稀有性，加上未來性前景看好，因此從2月起500多組來客預約看屋，目前每周有50組賞屋，主力在1500萬上下，總計會開發3期，第1期69戶，開價1188萬起。

該案推出「打卡轉轉樂，仁武烤鴨大方送」活動，客戶打卡賞屋，即可參加轉轉樂遊戲，有機會獲得仁武烤鴨1隻、「酒精濃度約73％」的明星花露水乙瓶、衛生紙乙條等好禮。

(中時 )