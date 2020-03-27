雲林地檢署為防疫，演練異地、分流及在家辦公。（雲林地檢署提供／許素惠雲林傳真）

如何嫌犯是遭隔離或檢疫者怎麼偵訊？如果檢察官也被隔離，怎麼辦案？雲林地檢署模擬各種狀況，並提出因應措施，包括建議視訊系統，以及異地、分流及在家辦公等。

雲林地檢署主任檢察官江金星指出，該署已和轄內縣警察局、調查局等司法機關，建置Zoom視訊會議系統，於發現經逮捕的人犯，有居家隔離、居家檢疫或有發燒、疑似罹病之虞者，檢察官即可利用這套系統，進行遠端訊問，避免查獲機關將人犯解送地檢署而造成肺炎傳染風險。

江金星說，雲林轄內雖無社區感染情形，該署仍提高防疫設置，經盤點閒置房舍後，今日下午由檢察長洪家原與同仁，執行異地混合辦公實地演練，模擬辦公室同仁有須居家隔離、檢疫者，該辦公室同仁改以居家、分區、異地混合辦公，並全程戴口罩，以防止疫情擴散。該辦公室及須隔離、檢疫者所接觸場所、門把、物件均予以消毒，並管制進出，公文均先消毒始得交換。

(中時 )