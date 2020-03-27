王惠美感謝曹董事長支持，為本土農業盡一份心力，還回饋社會做公益。（吳建輝攝）

王惠美說，這次埤頭郷蔬菜產銷班第十六班所生產的高麗菜，粒粒飽滿鮮脆，也歡迎民眾購買。（吳建輝攝）

新冠肺炎疫情影響，讓外食人口大減，各地小吃攤販哀號，也直接衝擊各式農產，彰化縣正值高麗菜盛產，價格便宜品質又好，彰化縣長王惠美27日下午化身推銷員，號召機關團體購買彰化優鮮高麗菜。

東碩資訊股份有限公司董事長曹賜正在王惠美的號召下，向埤頭鄉農會認購380箱約8公噸的高麗菜，其中130箱分送給公司員工，其餘250箱則是贈送給彰化縣身障機構與關懷據點，王惠美感謝曹董事長支持，為本土農業盡一份心力，還回饋社會做公益。

彰化縣議會議長謝典林也說，感謝曹董事長拋磚引玉，希望有更多事業有成的企業家可以回饋給彰化鄉親，防疫這段期間大家都比較少出門，鄉親可透過實體或網路通路購買高麗菜，搭配彰化健康豬肉，在家包手工水餃，多吃多健康。

王惠美說，彰化高麗菜清脆好吃，富含膳食纖維及維生素、葉酸、鈣、鉀等豐富的營養成分，號稱「平民蔬菜」，除了多元料理，也可以加工成各式加工製品，這次埤頭郷蔬菜產銷班第十六班所生產的高麗菜，粒粒飽滿鮮脆，也歡迎民眾購買。

(中時 )