新冠肺炎疫情爆炸，許多人為此在家工作，要是家裡有小朋友，對爸媽來說鐵定頭痛。

凱利帶著妻小再度接受BBC視訊專訪，談在家工作甘苦，兩個寶貝還是活潑好動，讓凱利夫婦手忙腳亂。

2017年，在南韓教書的美國學者凱利（Robert Kelly），在家裡的書房接受英國廣播公司視訊（BBC）專訪，談朝鮮半島局勢，但他4歲的女兒瑪莉安先亂入搶鏡，之後8個月大、還在坐學步車的兒子詹姆斯也搖搖幌幌在鏡頭前亮相，孩子的媽情急之下把兩個寶貝拖走，畫面療癒又寫實，讓許多爸媽於我心有戚戚焉。BBC貼出影片後，締造3600萬點閱率，凱利也被封為BBC老爸。

3年後，凱利帶著妻小再度出現在BBC鏡頭前，瑪莉安依舊靜不下來，在爸爸的膝蓋上扭來扭去，對老爸的頭髮很有興趣，被媽媽抱著的詹姆斯一開始還算安分，但沒多久跳下椅子，消失在鏡頭外。

凱利為孩子的好動向主播道歉，主播妙答，不必道歉，我們早就預期到了。凱利說，在有幼童的情況下，在家工作真的很困難，「我一天大概有2到3小時可以工作…我們每天都在跟他們奮戰…」

(中時 )