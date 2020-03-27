瑤瑤在節目上大秀性感，獲得廣大網友關注。（Up直播提供）

性感正妹瑤瑤因為上節目《國光幫幫忙》和反骨酷炫的約會影片迅速爆紅，人氣紅不讓，儼然成為新一代的宅男女神，直播正夯的年代，瑤瑤也加入Up直播當起火辣直播主，短短一個月內就累計超過2000名粉絲，吸睛功力十足，近日更當起校園直播大使，與大學生們尬場拚人氣。

瑤瑤的個性十分外相活潑，擁有35D／24／35的好身材，熱愛海邊與戶外運動的她，時常在IG上展現好身材，上過不少節目及廣告，也由於外形神似歌手郭靜，而有著暗黑郭靜的封號，人來瘋的熱情性格，也經常一嗨起來就突然在直播間裡大秀熱舞，令粉絲大喊受不了，觀看人數屢創新高。

近日Up直播與Dcard舉辦的「大學之星直播體驗活動」，就由瑤瑤領軍，帶領有夢的女孩們體驗當起直播主，深耕各大專院校，超過百名大學生爭相報名，反應非常熱烈，也在Dcard論壇中引起廣大網友熱議，不少學生事後表示，播起來感覺輕鬆，且收入也滿好，會考慮未來當起正職主播。

本次的大學生體驗活動，校園正妹們為了跟瑤瑤尬人氣，無不使出渾身解術，除了符合時事的防疫主題、實用性的化妝教學甚至嘻哈饒舌等才藝都紛紛出籠，展現大學生無比的創意與熱情，也在各大專院校中，掀起了一股直播熱潮。

(中時 )