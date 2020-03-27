「企業垂直加速器」是台大創創中心近一年聚焦推動的重心，今（27）日與新北市府簽署合作備忘錄，未來將邀集企業以擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）與橘色科技產業為主題，採取企業垂直加速器方式，共同培育新創公司，共同強化新北市的創業生態系。

台大創創中心執行長曾正忠表示，「企業垂直加速器」模式是由中心與與企業的合作，引介新創團隊進行實際場域的驗證，未來即有機會獲得潛在客戶、通路等市場機會。

此次選定AR/VR主題與新北市合作，曾正忠表示，此項發展不僅需要大企業的投入，新創公司的創新創意服務，也將是推動產業發展不可缺少的力量。新北市經發局長何怡明則說，「一如橘色科技產業是為提升人類生活品質，AR/VR將不只改變人們的生活，也將重塑整個數位經濟發展。」

未來，將由台大創創中心與新北市政府共同尋找企業合作，以產官學三方力量，搭配企業出題，新創解題、合作驗證方式，強化AR/VR及橘色科技在新北市的發展，讓新北市的創業生態系更加完善。

曾正忠表示，過去台大創創中心自成立以來輔導了超過 300 家以上的新創團隊，現在也正在招募新一季的新創團隊進駐，招募對象是與台大創創中心合作的企業垂直加速器，以具備產品雛型，以及需企業合作驗證客戶需求與商業模式的新創公司為主要。

(工商 )