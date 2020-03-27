蘋果(Apple Inc.)預告，旗下原創影音訂閱平台 Apple TV+ 將在 4 月份推出由克里斯伊凡(Chris Evans)飾演陷入道德兩難的檢察官的原創影集《捍衛雅各》(Defending Jacob)。這部影集是根據 2012 年紐約時報暢銷小說改編，除了克里斯伊凡，還有蜜雪兒達克瑞(Michelle Dockery)、傑登馬泰爾(Jaeden Martell)、雀兒瓊斯(Cherry Jones )等堅強卡司，將在台灣時間 4 月 24 日星期五於 Apple TV+ 首播。

蘋果稍早前釋出了《捍衛雅各》官方預告片。《捍衛雅各》劇情從一個震撼麻州小鎮的驚人罪行展開，隨著地方檢察官 Andy Barber (Chris Evans 飾演) 的偵辦腳步，他發現自己陷入兩難困境，是要堅守維護正義的宣誓義務，還是要對兒子 Jacob (Jaeden Martell 飾演) 付出無條件的愛。

Defending Jacob — Official Trailer | Apple TV+

《捍衛雅各》將在台灣時間 4 月 25 日於 Apple TV+ 獨家播映前三集，並至台灣時間 5 月 30 日這段期間內每週六推出後續新集數。《捍衛雅各》是由派拉蒙電視工作室和 Anonymous Content 公司製作，並由 Mark Bomback 負責創作、撰寫和執行製作及節目統籌。此影集全部八集皆由奧斯卡講提名人 Morten Tyldum 執導，並擔任執行製作。Chris Evans 除擔綱演出外，也擔任本劇的執行製作，另有 Rosalie Swedlin 和 Adam Shulman 擔任 Anonymous Content 的執行製作。

Apple TV+ 目前在超過 100 個國家與地區推出，台灣也可訂閱收看。可透過 iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch、Mac、特定的 Samsung 和 LG 智慧電視、Amazon Fire TV 與 Roku 裝置上的 Apple TV App 以及在 tv.apple.com/tw 線上觀看，訂閱費每月 NT$170(另有年費方案更為優惠)，可免額外付費試用 7 天。凡購買全新 iPhone、iPad、Apple TV、Mac 或 iPod touch 的使用者可免額外付費享用 Apple TV+ 一年期的訂閱服務，此項優惠在符合條件裝置首次啟用後的 3 個月內有效，果粉可以把握機會體驗。

(中時電子報)