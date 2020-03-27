櫃買中心配合上櫃公司108年度財務報告陸續於3月底前完成公告，精心規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，首週將於4月7日、8日及9日連推三場，主題包含「生技醫療」、「精緻生活」及「富櫃200（一）」；本次將於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），歡迎投資人踴躍至線上觀看。

櫃買中心指出，生技醫療產業是櫃買市場重要特色產業之一，本系列4月7日將由生技醫療業領軍，邀請國內首家私營臍帶血與幹細胞公司訊聯（1784）、基因檢測廠商創源（4160）及無特定病原實驗鼠之飼養及銷售公司樂斯科（6662）等3家公司經營團隊，線上說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

為展現櫃買市場多元特色，4月8日將邀請3家在各領域有不錯表現的「精緻生活」主題公司，分別為電腦系統整合服務廠商大綜（3147）、台灣第一家專業電聲公司志豐（3206）及國內前三大電梯製造銷售廠商崇友（4506）。

櫃買中心表示，為持續強化投資人對富櫃200指數的認識，且更加瞭解指數成分股中的優質上櫃公司，4月9日推出「富櫃200」主題，邀請智冠集團旗下遊戲研發商網龍（3083）、以服務為導向的工業用儲存裝置供應商宜鼎（5289）及無塵室機電整合工程大廠聖暉（5536）現身說法。

本系列業績發表會後續還有「富櫃200（二）」、「電子資訊」及「櫃買特色」等主題，由上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法，是投資人瞭解企業營運發展契機及研究產業的最佳平台。各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎至櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）查詢。

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