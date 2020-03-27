老字號建商大華建設（2530），位於台北市SOGO復興館對面黃金地段的忠孝東路安東街口都更案，「報喜」了！將向市府提出都更事業計劃和權利變換計畫申請，力拚都更。

華建耕耘都更案，再下一城！今（27）日召開董事會通過台北市大安區懷生段一小段121-4地號等19筆土地（即忠孝東路安東街口）都更案，擬提出都市更新事業計畫及權利變換計畫案申請，全案再向前跨出一步。

華建這筆都更案，位於忠孝東路三段、安東街的角地，對面就是SOGO復興館、以及正義國宅都市更新「Diamond Towers」大樓，地段是「框金又包銀」，全案進度備受矚目。

華建表示，這筆都更案由華建擔任都更實施者，華建的自有土地面積共158.23坪，另外地主參與都更土地面積為117.35坪，總開發土地面積共275.58坪。華建預計投入成本27.7億元，依都市更新權利變換計畫送件版報告書共同負擔比率，為地主68.9％、華建約31.1％。

華建表示，這項都更案，是華建以自有土地，以及整併鄰地地主，共同採都市更新事業計畫及權利變換計畫方式，提出申請，將畸零基地整體開發並爭取都更獎勵極大值，以期能活化資產、創造相當的收益。

(工商 )