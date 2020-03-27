由悟覺妙天領軍的國會政黨聯盟（國會黨）在2020大選中未能順利進入立法院，沒想到27日突然在臉書發布解散消息，過會黨稱「已完成階段性任務」，因此在23日召開的黨代表大會上決議，在月底解散。

根據國會黨在臉書上發文指出，「自成立以來，秉持要給人民過好日子的理念，希望透過政治參與帶給民眾更好的生活，美好的一仗我們已經打完，感謝各位朋友一路的扶持」。

文中並指出，選舉已經結束，執政黨獲得多數選民的付託，「我們期待政府好好執政，以不負選民的付託。而現在也是台灣社會應該化解對立，促進團結的時刻，當前新冠肺炎疫情全球蔓延，目前政府有能力應付疫情，我們給予肯定」。

國會黨在臉書發文，已決議31日正式解散。（圖／翻攝自國會政黨聯盟臉書）

國會黨去年11月才成立全國後援總會暨各界別全國後援總會，象徵進軍立法院團結大會師，主席悟覺妙天誓言要為弱勢發聲，沒想到如今宣告解散，根據國會黨表示，希望透過政治參與，讓民眾更關心政治，讓政治帶來更好生活的階段性任務已經達成，「本黨已於民國109年3月23日依政黨法第28條第1項規定，召開全國黨員代表大會並決議，自民國109年3月31日正式解散。再次感謝各位黨員及朋友的支持，也祝大家身體健康，願中華民國未來國強民更富」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)