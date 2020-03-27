總統蔡英文今天視察中華電信參參與政府防疫情形；總統表示，台灣在疫情處理的過程中，有很多政府與民間共同組成的國家隊，而在防疫科技國家隊的領頭羊，就是中華電信。

總統強調，中華電信發揮資通訊技術的優勢，把目前很多先進的技術，應用在防疫工作裡面，確實讓防疫工作事半功倍，不僅是體力的付出，更重要是頭腦內的創意與解決問題的能力才是真正國家防疫體系成功的關鍵。

總統今在交通部長林佳龍陪同下視察「中華電信愛國園區行動分公司」參與政府防疫情形。

總統致詞指出，防疫工作可以有這樣的成果，最重要的關鍵在於各個領域最傑出的人才都非常主動、非常熱心，才能組成最有能量的國家隊。

總統說，為了整個科技防疫的超前部署，她知道大家都很拚，年都還沒有過完，初二就被找回來上班，她要向中華電信的所有同仁說聲「大家辛苦了」。

總統提到，最近大家需要待在家裡的時間比較長，中華電信也推出很多貼心的服務，除了主動打電話關懷檢疫及隔離的民眾，也提供1922專線給民眾最即時的支持，發揮台灣穩定的力量。

總統表示，各位有著共赴國難的心情，一起面對疫情對台灣整體的挑戰，讓人在這個防疫挑戰的過程中，看到台灣人可貴的地方，在高壓之下，所展現出來的創意與無私奉獻的精神。

總統在林佳龍與中華電信同仁陪同下，視察「1922疫情通報及諮詢專線」客服值機室及客服人員休憩環境，並在「1922是防疫客服國家隊」看板上簽名，為第一線同仁們加油打氣。

(中時 )