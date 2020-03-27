時序即將進入4月，即使不景氣，大型企業仍籌備端午節員工福利，由於傳統福利作業模式不符防疫原則，最大企業福利網PayEasy表示，企業員工福利轉型為「非接觸式數位化」平台激增，員工直接上網兌現禮品、禮券，甚至預約疫情過後、安全出遊行程等公司福利。

PayEasy指出，新型冠狀病毒疫情爆發以來，企業查詢進件數量是去年同期的2倍，透過客服系統進件的企業，都是查詢如何使用數位化福利平台，並有意簽約導入預算。

PayEasy分析，企業因應員工喜好，過去發送紙本禮券作為三節福利比例高，但禮券是有價證券，企業福委在發送紙本禮券時，往往需要依廠區分別造冊，並以廠區為單位約定時間一次派發，目前傳統作業模式，不符合防疫原則，在發禮券時會造成員工大量聚集，若有人請假或時間內未親自簽名具領者，部門主管還必須代為保管，作業流程相當麻煩；眼看端午在即，因此許多企業在第1季就準備導入數位化平台，在端午節前，即可供員工上線使用。

數位化福利平台的運作方式，是將網購流程套用在員工福利的執行過程，企業將福利預算導入數位平台後，員工可依自己方便的時間自由登入平台，自由選擇想兌換的福利品，包括電子禮券、宅配禮品、旅遊行程等，員工可以上網自由兌換，且可自動產生報表，省去執行員工福利時絕大多數可能的實體接觸。

企業團體旅遊轉為個人化後，PayEasy觀察，儘管有疫情壓力，企業旅遊預算仍逆勢成長20％，主要是疫情終會落幕，透過數位平台，日後員工可化整為零個別出遊，既安全且較團體旅遊更受員工歡迎。

此外，數位平台可以免除員工在出遊之後，必須蒐集旅途中大量單據拿回公司報銷的麻煩，提高員工對公司福利政策的滿意度，更可節省人資、福委、財務單位大量審核與作帳人力，因此愈來愈受企業青睞。

(中時 )