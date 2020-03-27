永慶房屋業務經理洪綺霙，從小的夢想就是打造屬於自己的家；求學時就嚮往加入房仲業，畢業後北上加入永慶房屋。提到為何想要成為房仲，洪綺霙說：「業務性質薪水高，在永慶還可以學得房產知識，對想買房的我很有幫助，累積專業獲得高薪，完全是我的夢想工作！」

工作安全又友善 卸下心防衝出業績

一開始，洪綺霙的家人並不贊同她加入房仲業，「家人覺得台北很遠、房仲不好做、女孩子當房仲不安全。」洪綺霙能理解家人的擔心，但她很早就開始比較各家房仲福利，其中永慶房屋的徵才資訊公開透明，又提供員工租屋津貼、保障前九個月每月五萬元等福利，讓她最安心，將蒐集的資料提供家人後，也獲得家人認可，帶著滿滿的期待從中部北上工作。

洪綺霙說：「不論帶看或要跟客戶見面時，學長姐都會主動陪同，安全上完全不擔心；店長也會關心工作進度與學習狀態，工作有人幫，還有濃厚的團隊情誼，讓我陸續推薦了多位女性朋友加入永慶。」她們最關切的安全問題，洪綺霙用自己的經驗，讓她們放心。

永慶的「師徒達人制」與團隊合作，對洪綺霙(右)幫助很大，她非常感謝店長指導！

女性當男生用? NO! 有科技工具與團隊 省時又省力

「曾經有朋友想要加入，卻擔心女生體力沒辦法像男生那麼好，工作起來會不會很吃力？聽到這，我都會叫她先忘掉過去對房仲工作的印象。」洪綺霙提到：「在永慶房屋不需要大街小巷跑，盲目發DM。有科技工具，透過手機或iPad，房屋物件與周邊資訊一目了然，『實境找房』服務還結合Google實境，不用親臨現場就能掌握周邊生活圈，加上『永慶實價登錄3.0』，能看到揭露至門牌的透明房價，不僅為客戶省下很多時間，也幫助我們高效率成交，能聰明工作，健康生活！」

洪綺霙表示：「礙於之前的工作同事間會競爭，所以剛加入永慶時比較保護自己，但因為學長姐一對一的細心教學，加上團隊夥伴都很樂意幫忙，讓我慢慢卸下心防；儘管進來的前半年沒有成交，大家都持續鼓勵我，這讓我更鍥而不捨，不僅不久後就成交，當月還一口氣順利成交3筆！」

在永慶，女生也可以做得很好！洪綺霙(右)跟好友一起在永慶奮鬥，也經常一起旅行。

彈性工作8小時 讓旅遊美食豐富生活

至今加入三年半，洪綺霙依循公司的培訓規劃及自己的認真努力，現在已晉升至業務經理，但她的生活並未因此而被工作淹沒，永慶的「彈性工作8小時」制度讓熱愛美食的她，不僅嚐遍過去蒐集的餐廳名單，出國旅遊也是她每年的固定行程，幾乎每年都拿到公司的海外旅遊獎勵的她，現在一年平均出國2次，跟家人朋友開心出國，洪綺霙將工作與生活都經營的很精采。

洪綺霙最愛用旅遊美食來犒賞自己。

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(中時電子報)