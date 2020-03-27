安心亞(右)擔心戀情告吹，宋柏緯(左)承諾會讓她幸福。（歐銻銻娛樂提供）

宋柏緯(左)粗魯強吻，把安心亞(右)緊緊抱住。（歐銻銻娛樂提供）

宋柏緯(左起)、古斌在戲中是死敵，（歐銻銻娛樂提供）

安心亞與宋柏緯在TVBS、歐銻銻娛樂《墜愛》大談人神戀，兩人感情在古斌的攪亂下，逐漸變得虐心。安心亞劇中擔心戀情告吹，獨自跑到山上散心，宋柏緯前往安慰哭泣的她，並一改溫柔作風，再度化身「霸氣月老」直接強吻女方，事後他反省自己動作有點太粗魯。安心亞入戲太深，拍完仍淚流不止，後來和宋柏緯一陣打打鬧鬧後才總算撫平情緒。

觀眾期待「樂米CP」粉紅泡泡戲，不過宋柏緯說，兩人雖然有滿多場吻戲，「很常被拉在拍攝班表上，但後來都取消，所以吻戲就像『都市傳說』一樣，是一直存在我心中的恐懼。」

本劇唯一反派古斌出現後，「大月老」宋柏緯、「月老使者」吳珝陽與他都有打戲，三人也在劇組安排下一起上課。由於古斌曾學過跆拳道，在現場他還當起小老師幫。他表示：「這幾年我有特別去找武術老師，學一些鏡頭上的表演，因為平時會打，不代表在鏡頭上也能打。」

三人在專業老師指導下進步神速，宋柏緯被高難度武打動作操到汗流浹背，但愈打愈有心得。吳珝陽練到面色蒼白：「我覺得內臟一直在震動、旋轉，整個嘔吐感要衝上來，全身一直在抖，然後冒冷汗。」

古斌擁有基本功，足以承受反覆的武打練習，但他認為：「拍打戲不管你有經驗還沒經驗，其實都會受傷，只是多與少、重跟輕而已。」其中一場戲他跟宋柏緯被安排在高處打鬥，當下古斌才真正感到恐懼，「那時候大概五米，我們站在一個一米的正方體上面，要做一些打的動作，我發現還是會腳軟。」

(中時 )