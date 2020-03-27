今（27日）傳出美國擴大對華為出貨限制，消息一出，台積電股價下半場殺低，終場下跌7元，收在273元。但有網友哀號，今天在284買了10張，求問自己的老本有機會不賠錢賣嗎？對此，分析師認為，台積電以今年獲利和配息來看，殖利率超過3.5%絕對比定存好，是不錯的投資標的。

路透報導，川普政府高層官員已同意採取新措施，限制全球向華為供應晶片，主要晶片供應商台積電恐首當其衝。

儘管台積電澄清，美方無進一步限制規定，不回答假設性問題，及評論單一客戶。但台積電股價仍遭空襲，由早盤最高價286元一路下殺，尾盤震盪走低翻黑，終場下跌7元，收在273元。

有批踢踢網友發文表示，自己定存解約想進場買股，不過之前有高手看空，很怕買了就跌，所以忍了好幾天，今天看上漲，就大膽在284買了10張台積電，結果現在...，很擔心老本賠錢。

中華財經台分析師張嘉軒表示，對長線操作者而言，台積電今年仍可獲利15元以上，以目前280元左右價位，每年可以領10元股息來看，殖利率超過3.5%絕對比定存好，一旦半導體景氣往上，台積電將是兼具賺股息及資本利得的好標的。

由於該網友大手筆押10張台GG，引發股版不少人熱議，有人狂酸，「235你不買 280你all in」、「不要跌一天就緊張好嗎？」、「花錢學經驗，有一個詞叫分批買進」、「234買10張 現在都賺50萬了」。

另有其他網友安慰說，「放著吧 台積電可以放長」、「台積電可以打敗定存的，不用擔心啦」、「284放著 一張不賣 奇蹟自來」、「我買285有沒有安慰道你...QQ」。

(中時電子報)