苗栗縣政府26日晚間執行擴檢，勸說業者休業14天獲得7家業者配合。〔苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣政府為有效降低民眾群聚感染新冠肺炎，26日晚間動員縣警局等單位，對特種營業店家展開聯合稽查，並以柔性勸說業者配合停業，一起投入防疫工作，結果共有7家業者主動配合停業。

苗栗縣政府對八大特種營業的聯合稽查行動，動員了縣警局、工商發展處、衛生局、消防局、教育處及財政處等單位，從26日晚間7時展開，由縣警局局長翁群能親自帶隊執行。

聯稽小組展開行動，由警方運用M-Police電腦逐一檢視過濾現場消費客人，查明是否為居家檢疫或是隔離監管對象，稽查小組並對業者展開柔性勸說，希望業者能主動停業14天，做好防疫清消毒及內部整修，共同加入全民防範新冠肺炎的行列。

至27日為止，全縣表示願意配合停業的娛樂場所共有7家，其中包括有酒吧、KTV、養生館各1家，以及及卡拉OK 4家，業者表示，願共體時艱全力配合防疫自主停業。

苗栗縣政府也呼籲民眾及相關酒店、KTV等業者，現在是國內防疫關鍵時刻，為避免社區大感染，維護國人身體健康，成功守住境外回台第二波疫情，請居家隔離或居家檢疫的民眾，確實遵守相關法令規定，利勿到處遊走或涉足人潮聚集、易造成群聚感染的營業場所。

(中時 )