苗栗地檢署為防止新冠肺炎疫情持續擴散，降低辦公室內發生群聚感染，造成行政業務停擺，先在25日召開應變會議，擬定應變計畫後，於27日模擬調整辦公處所，以因應疫情更為嚴峻時能確保行政工作順利推動。

因應新冠肺炎蔓延，苗栗地檢署在謹守相關執行法令規定與兼顧疫情防範下，妥適規劃執行各項業務，以降低感染可能情事發生。由於一般辦公處所的規畫畫，通常是同一業務、同一科室同仁，安排在同一間辦公室辦公，萬一有人感染新冠肺炎時，將會造成整間辦公室同仁須全部居家隔離，如此會造成該項業務、該科室業務完全停擺，影響層面甚大。

為避免造成這種情況發生，苗栗地檢署啟動應變計畫，檢視地檢署可用空間，以及將科室同仁打散，部分同仁和其他科室同仁交換處所辦公，透過同一科室同仁分散到不同處所，萬一有人感染，尚有其他處所之同仁可以支援，免除業務完全停擺困境，希望藉由分散風險的應變機制，將傷害降到最低。

(中時 )