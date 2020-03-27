針對內政部政風處依涉偽造文書罪嫌，將警政署長陳家欽及辦公室3名秘書函送台北地檢署一事，警政署27日表示，應是對警察機關徵調流程與人事作業慣例誤解所致，強調有關人事作業，均依警察人員陞遷辦法等相關人事法令及歷任署長慣例辦理，符合署長室秘書幕僚用人之功能、專業及專長原則，絕無不法情事。

警政署長陳家欽表示，時值防疫關鍵期間，全體警察人員不分晝夜全心全力投入防疫工作，自己仍將堅守崗位帶領警察做好防疫及治安工作，守護國人健康及全力維護治安，坦蕩靜待調查、還他清白，導正視聽。

(中時 )