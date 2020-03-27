遭內政部政風處移送法辦 警政署長陳家欽：光明磊落、絕無不法 18:332020/03/27 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署長陳家欽強調自己光明磊落、絕無不法，將靜待司法調查還他清白。(林郁平攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對內政部政風處依涉偽造文書罪嫌，將警政署長陳家欽及辦公室3名秘書函送台北地檢署一事，警政署27日表示，應是對警察機關徵調流程與人事作業慣例誤解所致，強調有關人事作業，均依警察人員陞遷辦法等相關人事法令及歷任署長慣例辦理，符合署長室秘書幕僚用人之功能、專業及專長原則，絕無不法情事。 警政署長陳家欽表示，時值防疫關鍵期間，全體警察人員不分晝夜全心全力投入防疫工作，自己仍將堅守崗位帶領警察做好防疫及治安工作，守護國人健康及全力維護治安，坦蕩靜待調查、還他清白，導正視聽。 (中時 ) #署長 #警察 #警政 #人事 #警政署長 也許您會感興趣 推薦閱讀 夜店臨檢逮到檢疫男 重罰百萬 04:102020/03/23 社會新聞 電子圍籬出馬 遲早找到你 04:102020/03/23 社會新聞 中市交大警服務案件出招防護罩2．0版 15:052020/03/23 社會 平鎮警分局超前部署 規劃異地辦公 15:552020/03/23 社會 防員警臨檢曝險 口罩手套必備 01:202020/03/24 社會新聞 實兵演練異地辦公 警務不打烊 01:202020/03/24 社會新聞 6越南偷渡客脫逃 海巡署長道歉 15:282020/03/24 社會 警政署通令擴檢查違反居家檢疫 引基層驚慌 15:562020/03/24 社會 站穩防疫第一線 警政署長屏東慰勞基層員警 18:052020/03/25 生活 警官人事案 警政署長陳家欽送北檢偵辦 16:062020/03/27 社會 社會熱門新聞 嘉義市3例確診 全面禁探病後醫院空蕩蕩 - 社會 遭內政部政風處移送法辦 警政署長陳家欽：光明磊落、絕無不法 - 社會 警政署長陳家欽移送 北檢認程序不完備退回再查 - 社會 罵大阪處害死外交官 卡神網軍辯「愛之深責之切」 - 社會 逃逸偷渡犯插翅難飛 6嫌全數緝捕歸案 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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