彰基設置快速採檢區並制定SOP採檢流程，將可減少8成採檢時間、與8成隔離防護衣的損耗，安全、高效率又經濟。（彰化衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

減少群聚感染與疫病傳播風險，彰化基督教醫院全國首創設計院外急診快速採檢專區，以大片壓克力阻絕讓醫檢人員不必面對面接觸疑似個案，再透過拋棄式乳膠手套快速完成採檢，獲得彰化縣衛生局長葉彥伯高度肯定，大讚「超前部署、高效又有創意！」

新冠肺炎疫情持續升溫，各公私部門機關都嚴陣以待；許多第一線為民服務窗口皆戴上口罩、甚至護目鏡辦公，司法、檢警也紛採遠距與戶外獨立偵訊區，避免近距離密集接觸徒增疫病傳播風險。

彰化縣內指定彰基、彰化醫院2醫院實驗室，做為新冠病毒採檢檢驗院所，醫護人員與醫檢師首當其衝成為與疑似病例近距離接觸的高風險族群；彰基醫療團隊集思廣益、創新設計，近日完成設置急診快速採檢區，全方位防堵避免醫檢師與可疑檢疫個案接觸，更可減少8成採檢時間、與8成隔離防護衣的損耗，安全、高效率又經濟。

彰基急診快速採檢區，矽利康膠合黏著劑將大片壓克力板固定作為隔間，醫護檢驗人員與檢疫者雙邊以廣播系統對講溝通，並有各自專屬入口走道；在引導病患站定就位後進行喉頭採檢、取痰、抽血等，完成採檢流程後直接離院，不須再進入院內獨立診間採檢，避免移動增加院內感控風險，且醫護人員可快速完成採樣，無須多次更換防護裝備，減少防疫物資耗費。

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