裕隆下周一停牌 重大宣布受矚目 18:332020/03/27 中時電子報 趙永紝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 裕隆今日下午5:30分發布重大訊息，將於下周一暫停交易。圖／本報系資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 裕隆今日下午5:30分發布重大訊息，將於下周一(30日)經證交所同意暫停交易。業界傳聞裕隆這次停盤可能和財報的虧損擴大有關。 裕隆集團近幾個月力求突破國產車市低迷情況，投入「共享汽車」市場，透過旗下格上租車推出「Smart2go格上車共享」24小時無人租車服務，3月底前完成雙北市100個場域、300輛車的投放。並且與鴻海結盟，共同投入電動車市場。 (中時電子報) #裕隆 #下周一 #停盤 #重大訊息 #將於 也許您會感興趣 推薦閱讀 「誰是大贏家？」疫情期間受惠股 老牌證券告訴你六大類走勢 08:162020/03/23 財經 興櫃股票訊息面暫停交易機制今日起實施 09:112020/03/23 財經 專家傳真－石油之亂與重大訊息發布 01:192020/03/24 產業特刊 應廣科技將於3/27上櫃掛牌 16:142020/03/24 財經 火爆小黃司機暴打乘客 只因這句話… 10:572020/03/26 社會 衡平公司違反內控及延遲申報重訊 遭併處違約金30萬元 14:412020/03/26 財經 《店頭市場》衡平違反其內控制度及延遲申報重大訊息，遭罰30萬元 15:232020/03/26 財經 破天荒！ 韓央行推出無上限QE 17:362020/03/26 國際 熱門股－裕隆 外資點火帶量走高 04:102020/03/27 證券．權證 財經熱門新聞 棄守旅遊業！燦星旅股權 燦坤集團不要了 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 台股彈千點 散戶切心退場 - 財經要聞 - 工商時報 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 悲劇…油價驚天狂殺！戰犯竟是川普摧毀承諾 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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