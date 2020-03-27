裕隆今日下午5:30分發布重大訊息，將於下周一(30日)經證交所同意暫停交易。業界傳聞裕隆這次停盤可能和財報的虧損擴大有關。

裕隆集團近幾個月力求突破國產車市低迷情況，投入「共享汽車」市場，透過旗下格上租車推出「Smart2go格上車共享」24小時無人租車服務，3月底前完成雙北市100個場域、300輛車的投放。並且與鴻海結盟，共同投入電動車市場。

(中時電子報)