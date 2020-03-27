蘆洲防疫超前創新，曾任警職的蘆洲區長施得仰，針對轄區累計700位的居家檢疫者，由公所人員親送關懷包，電話關懷更加碼使用「視訊」，提供溫暖關懷外，也更緊密追蹤居家檢疫者的動向，另親赴轄區各大型教會宣導暫停聚會，防疫工作細膩到位。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，建議停辦「室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動」，避免群聚感染；新北市長侯友宜更是超前部屬，暫停開放新北各場館14天，並一再宣導，對隨意外出的居家檢疫者予以高額罰款等，蘆洲區公所創新採用「視訊關懷」、勸導減少聚會，全力抗疫。

「由蘆洲公所夥伴經手較安心」施得仰表示，曾任警職、SARS期間也曾投入抗疫工作，如今疫情蔓延，轄區共累計700位居家檢疫者，所有工作都由蘆洲公所同仁輪班完成，針對居家檢疫，首次親訪時送上居家關懷包，電訪外更以「視訊」保持聯絡，盼更有溫度貼合民眾需求，並避免防疫破口。

施得仰指出，經市府強調群聚風險，他親赴蘆洲各教會，勸導改線上聚會，目前靈糧堂等5所教會暫停面對面活動，此外公所大廳除限制出入口、實施量測外，辦理窗口也裝上透明隔板，並提供公所、衛生所等第一線人員護目鏡、口罩等防疫用品。

(中時 )