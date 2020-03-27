金門縣環保局配發防疫酒精給計程車業者，由司機加強消毒，目前計程車消毒需求銳減，基於後續環境消毒人力調配的考量，「計程車消毒站」將試辦至3月31日暫時終止。（李金生攝）

全面對抗新冠肺炎病毒，金門縣府今（27）日成立防疫消毒大隊，強化外島獨力作戰能量，期待軍民攜手建立綿密防疫網，平安度過難關。

縣府說明，即日起啟動公共場所環境消毒計畫，並由各鄉鎮公所清潔隊及環保局組成防疫消毒大隊，共配置6組專業消毒人力，投入消毒機具44台，消毒車輛5部，鎖定人潮聚集「熱點」進行全面性消毒。

環保局也指出，2月開學前已陸續完成高中、國中小學、幼稚園的校園環境消毒作業，讓學生有安全的學習環境，降低校園傳播風險，此次成立防疫消毒大隊，主要是因應境外移入病例增加，擴大消毒範圍至各公共場所，重點區域包括公車站、水頭碼頭、九宮碼頭等交通場站，以及傳統市場、學校及民眾洽公機關等周邊環境，以每周至少1次為原則，並視疫情需要進行調整。

消毒防疫目標則以人員經常接觸物品表面，如電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒，以及公共浴廁的設施如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把為主。該局要求各公共場所專責人員也應定期清潔，至少每天消毒1次，若人員進出頻繁，也應適時增加次數。

另，該局也已配發防疫酒精給計程車業者，由司機加強消毒，目前計程車消毒需求銳減，基於後續環境消毒人力調配的考量，「計程車消毒站」將試辦至3月31日暫時終止。若計程車業者仍有消毒需求，大金門可電洽環保局（082-336823）、小金門電洽烈嶼鄉公所清潔隊（082-364508）預約，服務不中斷。

(中時 )