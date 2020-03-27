在嘉義縣長翁章梁（中）見證下，認養單位台灣化學纖維公司與維護管理新港鄉公所簽署認養同意書。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣政府27日在新港鄉大潭空氣品質淨化區舉辦「企業響環保，空氣淨化森呼吸」認養儀式。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣政府27日在新港鄉大潭空氣品質淨化區舉辦「企業響環保，空氣淨化森呼吸」認養儀式，在縣長翁章梁見證下，認養單位台灣化學纖維公司與維護管理新港鄉公所簽署認養同意書，台化公司表示，秉持企業社會責任，今年將贊助維護認養經費50萬元，投入淨化區環境維護行動，提升在地環境品質。

嘉義縣政府配合環境保護署推動設置空氣品質淨化區，輔導縣內公部門公有土地綠化工程，目前列管30處空氣品質淨化區，總綠化面積達32.5公頃，淨化區植栽經數年成長後，「除碳」功能逐年上升，調查2019年空氣品質淨化區CO2減碳量約1370公噸，較2015年CO2減碳量增加671公噸，成長95％。

縣內30處空氣品質淨化區，其中新港鄉占5處，翁章梁說，期盼各維護管理單位未來能將閒置公有土地活化，輔導更多社區、團體或企業，共同投入空品淨化區認養行動，共同為綠美化工作努力。

(中時 )