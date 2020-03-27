47歲患有輕度智能障礙的阮姓婦人日前深夜呆坐在淡金路四段路旁公車亭，被巡邏員警發現將她帶回聯繫新莊住家的丈夫前來相聚，丈夫看到走失的妻子平安無事歸來，激動地一再向警方道謝。

淡水警分局興仁所所長葉光哲及警員邱德政執行巡邏勤務時，發現一名身形瘦弱且穿著凌亂的婦人獨坐在公車亭內，時值深夜時分，公車早已停駛，且該處所偏僻，心覺有異趕緊上前關心，發現婦人褲子上沾滿了泥沙，疑似長時間行走體力透支，對於員警的關心詢問，也只能說出自己的名字，其它問題都答非所問，經查詢姓名並比對相關特徵，驚覺發現她是3小時之前在新莊走失的47歲阮姓婦人，連忙將她帶回派出所安置並聯繫家屬前來相聚。

丈夫見到妻子安然無恙坐在派出所內，激動地頻頻向員警道謝，向警方表示，妻子患有輕微智能障礙，當天晚上說要下樓買飲料，卻遲遲沒有回家，附近商家也都沒有妻子的身影，心急如焚徹夜難眠，當接獲淡水警方通知妻子在淡水郊區尋獲，著實嚇了一跳，有了這次經驗，將會更加注意她的動向，不讓憾事發生。

淡水警分局表示，所長葉光哲及警員邱德政2員積極熱心幫助協尋民眾返家團聚，家屬對警方熱忱及服務精神表達高度的肯定，特別呼籲警察機關有提供按捺指紋服務，避免發生親人走失後難以尋回的困境。另民眾如有發現長者在路上徘徊可能為走失，請向警察機關報案，以利警方立即前往協助處理。

(中時 )