國發會今公布2月景氣對策信號綜合判斷分數為24分，較上月少1分，亮出連續第4顆綠燈；國發會經濟發展處長吳明蕙表示，隨3月新冠肺炎疫情擴大到歐、美，全球主要國家、城市限制出境、物流也不自由，影響民眾消費信心、投資意願，隨疫情擴大，3月對景氣的衝擊會更大，也將反映在景氣燈號上。

吳明蕙進一步指出，領先指標已連4個月下滑，跌勢還有擴大趨勢，顯示景氣受到不確定因素干擾，另外，主要國際機構也下修今年全年經濟成長率預測值，恐怕比金融海嘯還要低，尤其美國、歐洲是最主要的經濟體，一定會影響台灣，加上近來油價大跌、全球股市震盪，我國必須密切注意並妥為因應。

國發會公佈2月景氣概況，景氣對策信號再度亮出綠燈，比原本各界預期好一些；吳明蕙解釋，今年2月較去年同期多了5個工作天，加上批發提前拉貨、出貨等影響，無法精確呈現實際的經濟面貌，但3月這些問題逐漸消除，更能真正呈現疫情對經濟的影響。

構成景氣燈號的9個項目中，海關出口值由黃藍燈轉為綠燈，批發、零售、餐飲營業額由藍燈轉為黃藍燈，分數都各增加1分；股價指數由紅燈轉為黃紅燈，工業生產指數由黃紅燈轉轉為綠燈，製造業營業氣候測驗點由黃藍燈轉為藍燈，分別各減少1分。

(中時 )