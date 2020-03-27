針對警政署署長陳家欽及相關同仁涉偽造文書罪而由內政部政風處移送台北地檢署一事，內政部表示，基於偵查不公開，不便多做回應。

陳家欽被移送消息引發關注，但內政部並未打算發出新聞稿，只在傍晚時在新聞群組發言，強調偵查不公開，不便多作回應。

(中時 )