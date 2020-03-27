警政署署長陳家欽遭移送 內政部：偵查不公開 18:482020/03/27 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內政部移送警政署長(內政部網頁擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對警政署署長陳家欽及相關同仁涉偽造文書罪而由內政部政風處移送台北地檢署一事，內政部表示，基於偵查不公開，不便多做回應。 陳家欽被移送消息引發關注，但內政部並未打算發出新聞稿，只在傍晚時在新聞群組發言，強調偵查不公開，不便多作回應。 (中時 ) #內政部 #偵查 #偵查不公開 #移送 #台北 #警政署 #陳家欽 也許您會感興趣 推薦閱讀 內政部三張圖宣導居家隔離檢疫 網笑：他就死掉了… 14:312020/03/23 政治 防員警臨檢曝險 口罩手套必備 01:202020/03/24 社會新聞 說「投小黨浪費」挨告 內政部政次陳宗彥不起訴 10:362020/03/24 社會 內政部防疫「梨泰院」 警告隔離者別離太遠 10:392020/03/24 政治 警政署通令擴檢查違反居家檢疫 引基層驚慌 15:562020/03/24 社會 清明掃墓 內政部倡分流 11:262020/03/26 政治 內政部：4月8日零時前 全面禁止來台轉機 12:212020/03/26 政治 國土計畫遭疑政府失能 內政部澄清 14:402020/03/27 政治 警官人事案 警政署長陳家欽送北檢偵辦 16:062020/03/27 社會 遭內政部政風處移送法辦 警政署長陳家欽：光明磊落、絕無不法 18:332020/03/27 社會 政治熱門新聞 民調驚人 網：2022台北市長應該就他了 - 政治 吳斯懷若被拔 名嘴爆：最終頂替的居然是「他」 - 政治 日官員新冠肺炎超猛記者會 台網友看完大傻眼！ - 政治 韓國瑜最新民調終出爐！高雄市民選擇太嚇人... - 政治 高雄這條路驚人轉變 錄影實測…網嚇到快認不出 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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