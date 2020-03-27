新冠肺炎疫情延燒也讓一線醫護人員忙得焦頭爛額，日前還傳出有醫護人員受到部分民眾排擠與歧視，讓他們相當心寒！不過有名醫護人員日前就收到房東簡訊，原以為可能是房東要她「少回去...」沒想到房東的話卻讓她暖哭，許多網友都身受感謝，豎起大拇指！

有網友在《爆料公社》分享一張醫護人員與房東的對話，對話中房東向醫護人員的房客表示，自己最近常跑醫院，防疫期間你們醫護人員真的辛苦了！並表示3、4月份房租都減半...加油。讓收到訊息的人相當感激，感動的道謝，還表示原本以為房東要他「少回去」，最近大家聽到醫護人員都會閃得遠遠的。

佛心房東的對話暖哭網友。(翻攝自爆廢公社公開版)

這則對話也感動許多網友，留言表「可見台灣還是有很多人是用真心對待彼此，這個房東。」、「一生能遇到一位好房東真是少之又少了，這位房東真是佛薩來的~」，不過也有人說自己的房東知道他是護理師後「只會叫我幫他想辦法A口罩回來還質疑我到底是不是護理師...」、「別人的房東，總不會讓我失望」

(中時電子報)