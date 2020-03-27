法務部調查局27日再度公布人事異動，有13位調查處內的站主任升任獨立站主任，包括假訊息防制中外號「網軍殺手」的張尤仁，也由專門委員代理資安工作站主任真除為主任。

據了解，調查局這波人事異動，主要是6都調查處內的調查站，調升各縣市獨立站主任。主要調動包括宜蘭站洪良元、基隆站許銘侑、新竹市站楊聖城、新竹縣站梁式榮、南投站張德華、雲林站歐陽泓、嘉義市站陳仁龍、嘉義縣站黃建華、屏東站褚延平、花蓮站林永朋、澎湖站朱慶賢、北機站吳以公、中機站張穎仁、南機站連震宗、東機站袁正煒。

此外，資安工作站張尤仁、台北市處機動站吳月萍。桃園市處桃園站主任李文義調局本部祕書室專門委員、台北市處中正站主任許定家調洗錢防制處專門委員、台中市處專門委員黃俊修調台南市處專門委員、督察處簡任督察吳輝雄調台中市處專門委員、督察處簡任督察王大明由台中市三駐區調南投縣駐區、航業處簡任祕書蕭天恩調總務處簡任祕書、督察處簡任督察史維中調航業處簡任祕書。

(中時 )