香港為因應新冠疫情日趨嚴峻，在27日下午特別會議後決定將對餐廳訂立限客新規定，包括限制客流、戴口罩、量體溫等措施，同時民眾可能聚集的各種公共娛樂場所、健身中心、網咖等暫時關閉，為期2周。此外還將研擬禁止4人以上聚集及舉辦喜喪事宜的新規定。

據《東網》報導，港府行政特別會議已決定為防控疫情採取多項措施，將自28日傍晚6時起實施。新規定包括餐廳食肆容納客人數量限於座位半數以下，每張枱面限坐4人，枱與枱之間要保持1.5米距離。客人進入餐廳必須戴口罩及量體溫，餐廳須預備洗手液。相關措施預計維持2周，港府會為餐廳提供補償。

報導說，港還將對多種娛樂場所祭出防疫新規定，同樣從28日傍晚6時起生效，新規要求所有遊戲機中心、浴室、健身中心、兒童遊樂場、戲院等公共娛樂場所與出租式娛樂場所亦要暫時關閉，同樣為期2周，政府亦會提供補償。

另據《香港01》指出，有消息指出，港府還會將現有公共運動場的足球門架搬走，封閉籃球架的投籃圈，房署公屋邨的遊樂場亦將關閉。

《東網》表示，港政還進一步研究禁止4人以上的群眾聚集，預期短期內推出措施，但公共交通將獲豁免，而「紅白二事」等會另有安排。

(中時電子報)