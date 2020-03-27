新冠病毒全球大擴散，美國確診個案數在台北時間27日6時，跳升至82,404例，超越中國大陸成為確診數最高國家。對台灣來說，無論中國大陸或美國，實在都「病不起」，因為台灣銀行業和這兩國往來的金融債務，分占外國債權餘額前十大國家的第一和第二，單是中、美兩國的直接風險餘額，截至2019年第四季就高達1,371.5億美元，換算27日新台幣兌美元30.236的匯價，超過新台幣4兆1千億元。

其中，美國再續第一名冠軍寶座，連續18季、4年半的時間，勇居第一位，直接風險餘額及最終風險淨額續創歷史新高，在2019年第四季各為897.46億美元及863.6億美元。對中國大陸的直接風險為474億美元，最終風險為681億美元，也分別較108年9月底增加36億美元（或8.20％）及30億美元（或4.57％）。

中央銀行今（27）日公布108年12月底本國銀行國家風險統計，從實際統計顯示，去年底本國銀行外國債權直接風險餘額為4,540億美元，較108年9月底增加4.56％，央行官員表示，主要是我國和中、美兩國的銀行部門債權增加所致，包括投資（如美國公債）及資金拆存，都有顯著增加。

(工商 )