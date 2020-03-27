中小企業持續深耕台灣，再傳好消息，投資台灣事務所今27日召開審查會議，會中通過耀穎光電、東緯機械、笙特科技、晉弘科技、福記冷凍食品、建瑋棉織、豐昌行國際及芬芳烹材等8家中小企業擴大投資20億元。總計「中小企業加速投資行動方案」開始後，累積通過184家中小企業投資約834億元，帶來7,743個本國就業機會。

總計投資台灣3大方案已帶動418家企業投資約9,272億元，預估創造7.71萬個本國就業機會，後續尚有63家企業排隊待審。

(工商 )