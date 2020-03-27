8中小企業擴大投資 砸20億擴廠 19:102020/03/27 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中小企業持續深耕台灣，再傳好消息，投資台灣事務所今27日召開審查會議，會中通過耀穎光電、東緯機械、笙特科技、晉弘科技、福記冷凍食品、建瑋棉織、豐昌行國際及芬芳烹材等8家中小企業擴大投資20億元。總計「中小企業加速投資行動方案」開始後，累積通過184家中小企業投資約834億元，帶來7,743個本國就業機會。 總計投資台灣3大方案已帶動418家企業投資約9,272億元，預估創造7.71萬個本國就業機會，後續尚有63家企業排隊待審。 (工商 ) #中小企業 #擴大投資 #家中小企業 #總計 #投資約 也許您會感興趣 推薦閱讀 穩定市場信心 一行兩會官員齊喊話 04:102020/03/23 全球財經 助中小企業抗疫 信保基金推多項優惠 04:102020/03/23 企業經營 台南與中央同步 啟動融資診斷申請平台 18:012020/03/23 政治 渣打：陸3月份中小企業信心指數回升 21:132020/03/23 財經 台中龍井小型工業廠房 租賃夯 01:202020/03/24 投資理財 遠銀Bankee攜BZNK必可 打造全台最大企業募資平台 14:512020/03/24 財經 央行2,000億元定向寬鬆 4月起啟動 18:562020/03/24 財經 企業紓困2.0 水電費打折 04:102020/03/25 財經要聞 《金融》央行掏腰包2千億，融通中小企業 14:492020/03/26 財經 防疫數位化的最大障礙 04:102020/03/27 時論廣場 財經熱門新聞 棄守旅遊業！燦星旅股權 燦坤集團不要了 - 財經 台股彈千點 散戶切心退場 - 財經要聞 - 工商時報 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 悲劇…油價驚天狂殺！戰犯竟是川普摧毀承諾 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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