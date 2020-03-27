台南市271所國中小新生入學今明兩天報到，為落實校園零風險，避免補習班近距離行銷增加傳染風險，台南率全國之先推動校門口禁發傳單，改在教育局網頁提供各補習班招生宣傳e化專區，各國中小學今天新生報到首日，校門口果然比以往安靜，但仍有少部分學校出現零星業者到場發送文宣，經校方及員警柔性勸離後，立即改善，確保各校門口保持淨空。

台南市為避免補教業者於新生報到人潮聚集時刻，補教業者行銷發傳單形成防疫缺口，台南市長黃偉哲號召本市2大補教團體、校長及家長團體，昨天共同宣示防疫期間補習班不在校門口發送傳單，今天也如願看到業者配合響應。

教育局長鄭新輝表示，感謝所有補教業者能共體時艱，以防疫零風險、共同守護學童安全的信念，一起和教育局合作推動此項防疫政策，也感謝各校與警察局各分局的協助，透過公私協力與跨局合作，今日驗收271所國中小新生報到結果，全數過關！

教育局表示，為提供各補習班e化招生需求，教育局已建置完成「補教安全宣傳e起來專區」 (請至www.tn.edu.tw點選)，有意願的補習班可踴躍提出申請。補習班宣傳專區以分區(37區)方式呈現各補習的資訊，包括：機構名稱、招收對象、諮詢電話、網站、文宣下載等欄位，可供業者置放電子文宣、電話諮詢專線、連結補習班網站等訊息，供民眾查詢。

透過e化宣傳可兼顧防疫與宣傳效果，也可發揮群聚效應，吸引家長上網瀏覽，提供家長多元選擇，歡迎有需求家長上網瀏覽。

(中時 )